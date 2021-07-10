اللواء المبروك سحبان: قبيلة ورفلة من ركائز المصالحة والاستقرار في ليبيا

أجرى اللواء المبروك سحبان، زيارة لمشائخ و أعيان قبيلة ورفلة في مدينة سبها، مساء السبت.

وخلال اللقاء أشاد اللواء المبروك سحبان على الدور الكبير و البارز لقبيلة ورفلة في سبها و حلحلتها لعدة قضايا في المنطقة، وأن هذه القبيلة العريقة من ركائز المصالحة و الاستقرار في ليبيا و التاريخ يشهد على ذلك .

وقال مشائخ القبيلة، خلال اللقاء العديد من الكلمات و الثناء علي الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في مدينة سبها خاصة و المنطقة الجنوبية عامة و الدور الكبير في المصالحة و لم الشمل الذي تقوم به قبيلة ورفلة .