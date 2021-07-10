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اللواء المبروك سحبان: قبيلة ورفلة من ركائز المصالحة والاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى اللواء المبروك سحبان، زيارة لمشائخ و أعيان قبيلة ورفلة في مدينة سبها، مساء السبت.

وخلال اللقاء أشاد  اللواء المبروك سحبان على الدور الكبير و البارز لقبيلة ورفلة في سبها و حلحلتها لعدة قضايا في المنطقة، وأن  هذه القبيلة العريقة من ركائز المصالحة و الاستقرار في ليبيا و التاريخ يشهد على ذلك .

وقال مشائخ القبيلة، خلال اللقاء العديد من الكلمات و الثناء علي الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في مدينة سبها خاصة و المنطقة الجنوبية عامة و الدور الكبير في المصالحة و لم الشمل الذي تقوم به قبيلة ورفلة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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