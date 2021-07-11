الكوني يلوح بإقرار الرئاسي القاعدة الدستورية بقوة القانون

لوح المجلس الرئاسي الليبي، السبت، بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون لإقرار القاعدة الدستورية، في حال استمرت الخلافات بشأنها بين الفرقاء الليبيين.

و أفاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في برنامج ”بلا قيود“ الذي ستبثهه شبكة بي بي سي، الأحد، أن المجلس بإمكانه أن يصدر ”مرسومًا رئاسيًّا بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تشكِّل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة في ديسمبر 2021“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

ونقلت بي بي سي عن الكوني قوله، إنه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.