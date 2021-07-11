الكوني: الرئاسي قادر على اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة بقوة القانون

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن بإمكان المجلس إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات.

الكوني أوضح في حديث له عبر برنامج “بلا قيود” الذي ستبثه شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية الأحد تابعته صحيفة المرصد إن هذه القاعدة من الممكن اعتمادها بالتشاور مع جهات عدة لتشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة بليبيا في ديسمبر القادم .

وأضاف الكوني بالقول إنه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء والبعثة الأممية غير أنه اعتبر أن هذه الفكرة ستكون خيارا أخيرا بسبب خشيته من أن يتسبب ذلك في مزيد من الفرقة بين الليبيين لأن المشكلة الليبية تعد أمراً خارجياً أكثر من كونها قضية داخلية.

وتطرق الكوني لتوحيد المصرف المركزي الذي وصفه بالحدث المهم متحدثا في ذات الوقت عن العوائق الحائلة دون توحيد الجيس واختيار وزير للدفاع.

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