قادة دول الساحل: لا بد من من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا- عبر قادة دول منطقة الساحل الـ5 بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد عن قلقهم من تصاعد النشاط الإرهابي في المنطقة والقارة الإفريقية عموما.

موقف القادة الـ5 جاء خلال قمة استثنائية جمعتهم عبر تقنية الاتصال المرئي طالعت نتائجها صحيفة المرصد وفيها رحبوا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 الداعي لجميع أطراف النزاع في ليبيا إلى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي.

وحث القادة جميع الدول على احترام ودعم هذه العملية لا سيما من خلال الانسحاب دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والـمرتزقة من الأراضي الليبية.

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