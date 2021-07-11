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المشري: أرفض ترشح أي عسكري للانتخابات وعليهم خلع بزاتهم العسكرية قبل ذلك

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شدد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

موقف المشري جاء خلال ندوة صحفية عقدها بحضور عدد من الصحفيين والناشطين بالعاصمة طرابلس تابعت مجرياتها صحيفة المرصد وفيها قال:”لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات ولا نقبل لا بحفتر ولا أسامة الجويلي ولا محمد الحداد انزع بزتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات”.

وكشف المشري لموالي بشدة لتركيا عن التعرض لضغوطات أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات القادمة من دون الإدلاء بأية تفاصيل أخرى مطالبا بأن يكون مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية للانتخابات التي يقف إلى جانب إجرائها ويعمل على إزالة العوائق أمامها.

ونبه المشري إلى أهمية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يستغرق شهر ونصف لأن ليبيا لن تستقر من دون وجود دستور ينظمها متهما رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعدم الالتزام بالاتفاق السياسي كاملا لكونه ما زال يصدر كتابات وترقيات وتعليمات للجيش متجاهلا المجلس الرئاسي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • متخلف عقليا فهذا امر طبيعى يريد ان يدعى انه من طالب به فاى قانون لانتخاب الرئيس سيشترط استقالة اى مرشح عسكرى كما فعل السيسى فى مصر ولهذا تم ترقية الناضورى لرتبة الفريق اول لانه سيحل محل المشير عند استقالته وكذلك يجب استقالى اى مرشح يشغل منصب قيادى فى الدولة مثل الدبيبة او اى وزير او قاضى او رئيس او عضو المجلس الرئاسى ان ترشح وايضا رئيس مجلس النواب او مايسمى المجلس الاعلى اذا ترشح للرئاسى او البرلمان وكذلك من يحمل جنسية اجنبية يتخلى عنها قبل الترشح هذه شروط لا يختلف عليها احد يامتخلف اما ما كنتم تطالبوا به من استقالة العسكريين قبلها بسنة فبعنى تفصيل قانون لاقصاء مرشحين وهذا مرفوض فاستقالة اى مسئول الهدف منه عدم استغلال وظيفته اثناء الانتخابات .
    وايضا يجب توفبر ضمانات للدعاية الانتخابية للمرشحين الداعمين للجيش الوطنى بالغرب والمعارضين له بالشرق فى حماية قوات الشرطة لتكون الانتخابات حرة وتحت اشراف دولى والشعب صاحب القرار فى الاختيار حتى لو اختار حمار فهو قادر على تغييره بعد ذلك

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