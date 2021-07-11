العثور على جثة مجهولة الهوية في زوارة

أعلنت مديرية أمن زوارة، السبت، العثور على جثة مجهولة الهوية بين السجن وبين الطريق الساحلي.

واشارت المديرية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ورود إشارة هاتفية فجر السبت من أحد أعضاء سجن مليته يبلغ بوجود جثة ملقاة على الطريق الرابط بين السجن وبين الطريق الساحلي»

وحسب البيان، جرى الكشف الاولي على الجثة بواسطة أعضاء التحقيق من مديرية أمن زواره بحضور نيابة زوارة، واتضح أنها جثة رجل في العقد السادس وعليها آثار تعذيب، ولاتوجد أوراق اثباث هوية.

وذكرت المديرية أن القتيل «أبيض اللون، طوله 1،70م، وأصلع الرأس، ويرتدي تيشرت به ثلاثة ألوان ابيض ازرق اصفر وشورت اسود»، مشيرة إلى «نقل الجثة الى مكتب الطب الشرعي بزواره لاستكمال الإجراءات».

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