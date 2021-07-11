45 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها اكتشاف 45 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في الجنوب أمس السبت.

‏وحسب بيان صادر عن المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جرى اكتشاف 24 عينة سلبية من بين إجمالي أعداد العينات البالغ 69 عينة.

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وتوزعت الإصابات في الجنوب على سبها بواقع 27 حالة إيجابية، وحالتان في الشاطي و15 حالة في وادى عتبة وحالة واحدة في زويلة، فيما بلغت نسبة العينات الموجبة 65.2%.

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