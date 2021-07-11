الدبيبة لـ المشيشي: قرار إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس وقائي ومؤقت

ليبيا – أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء التونشي هشام المشيشي لبحث تطورات ملف تفشي وباء كورونا.

بيان صحفي صادر عن رئاسة الحكومة التونسية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الجانبين تدارسا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين فضلا عن الوضع الوبائي الصعب الذي تعاني منه تونس.

وشدد الدبيبة على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا وتونس لأنها مثالية ولا يمكن أن تشوبها شائبة مبينا أن قرار غلق الحدود البرية والجوية وقائي وصحي وجاء لحماية الأرواح من الجانبين وسيتم رفعه في القريب العاجل وإن الجانب الليبي يقف إلى جانب نظيره التونسي لمجابهة وباء كورونا.

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