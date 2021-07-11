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فضيل الأمين: وضع «الاشتراطات والعراقيل» تفخيخ مقصود للمسار الانتخابي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي في «اتفاق الصخيرات»، أن وضع ما أسماه بـ«الاشتراطات والعراقيل» أمام تنفيذ وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب في ليبيا، ليست سوى عمليات تفخيخ مقصود للمسار الانتخابي، وفقا لقوله.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “وضع الشروط والاشتراطات والعراقيل بمختلف أشكالها أمام تنفيذ وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب في ليبيا ليست سوى عمليات تفخيخ مقصود للمسار الانتخابي”.

وأضاف “يسعون لذلك من أجل تفجيره من داخله وإنهاء إمكانية تحقق هذا المسار الحيوي والأساسي لاستقرار ليبيا. لا لتفخيخ مسار الانتخابات”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • القرار فى يد مجلس النواب ليصدر قوانين انتخابية تتفق مع الاعلان الدستورى ويلزم مفوضية الانتخابات بها ولا يلتفت لاحد من المعرقلين وبذلك يكون ادى دوره باسم الشعب وليتحمل المعرقلين نتيجة افعالهم الاجرامية فى حالة الحرب الاهلية او التقسيم فى حالة عدم اجراء الانتخابات فى موعدها

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