فضيل الأمين: وضع «الاشتراطات والعراقيل» تفخيخ مقصود للمسار الانتخابي

رأى فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي في «اتفاق الصخيرات»، أن وضع ما أسماه بـ«الاشتراطات والعراقيل» أمام تنفيذ وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب في ليبيا، ليست سوى عمليات تفخيخ مقصود للمسار الانتخابي، وفقا لقوله.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “وضع الشروط والاشتراطات والعراقيل بمختلف أشكالها أمام تنفيذ وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب في ليبيا ليست سوى عمليات تفخيخ مقصود للمسار الانتخابي”.

وأضاف “يسعون لذلك من أجل تفجيره من داخله وإنهاء إمكانية تحقق هذا المسار الحيوي والأساسي لاستقرار ليبيا. لا لتفخيخ مسار الانتخابات”.