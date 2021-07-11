دول الساحل تدعو إلى خروج المرتزقة من ليبيا

رحبت دول الساحل الخمس باعتماد مجلس الأمن القرار 2570 الذي دعا جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحثت الدول الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) في بيان مشترك لها بعد مؤتمر استثنائي لها، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على احترام ودعم هذه العملية من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وطلبت هذه الدول من الأمم المتحدة وليبيا أن يتواصلوا بشأن خطة الانسحاب المنظم للمليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي الليبية والمساهمة في تأمين حدود منطقة الساحل خلال مرحلة الانسحاب.

وأعربت الدول الخمس عن قلقها إزاء عدم وجود خطة لسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا الذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف مقاتل مسلح وفق تعبيرها، مشيرة إلى الآثار المزعزعة للاستقرار للمرتزقة القادمين من ليبيا الذين يهددون كامل المنطقة.