المحجوب: هذا ما بحثته لجنة الـ5 العسكرية التابعة للقيادة العامة مع كوبيتش

ليبيا- عقدت لجنة الـ5 العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اجتماعا في مدينة بنغازي مع المبعوث الأممي يان كوبيتش.

وبحسب ما أفاد به مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة اللواء خالد المحجوب لقناة ليبيا الحدث وتابعته صحيفة المرصد ناقش الاجتماع مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء القوات الأجنبية والإسراع في إخراج المرتزقة واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه.

وتابع المحجوب إن الاجتماع بحث أيضا آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف مرتبات القوات المسلحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

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