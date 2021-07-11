«الجدال»: «الإخوان» هم المستفيد الوحيد من أزمات ليبيا وتونس

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أن تونس أعلنت انهيار المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الطايح أكثر من الواقف بسبب ارتفاع نسبة الحالات لانتشار الفيروس.

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا أشك في وجود دلتا المتحور الهندي وانتشاره السريع في تونس، ولكني أجزم بأن جماعة الغنوشي يستغلونه استغلال أمثل بمساعدة جماعة إخوان الصلابي”.

وأضاف “لا أشك أن في الأمر خدعة تستغل الوضع الوبائي المستفحل لتهريب أموال بحجة مساعدة الشعب التونسي، والهدف توجيه الرأي العام وإلهائه عن الانسداد السياسي «باص عيون»”.

وتابع “بن قردان جرجيس جربة وتطاوين هي صحيح مدن في الجنوب التونسي ولكن اقتصاديا هي مدن تعيش على التهريب من ليبيا وإذا قفلت الحدود ستقفل البيوت”.

واستطرد “في الحقيقة عموم الشعب التونسي مضروب بنفس العصا المضروب بها الشعب الليبي والمستفيد الوحيد من أزمات الشعبين جماعة الإخوان في الجانبين”.

وواصل “المتتبع لوسائل الأعلام الإخوانية في الجانبين، يشاهد ارتفاع في وتيرة خطاب الكراهية «العزار» بين الطرفين، الغريبة قنوات الإخوان تسب في بعضها، أليس الأمر مدعاة للشك والحذر”.