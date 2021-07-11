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تركيا تجري عملية إحلال وإبدال لمرتزقتها في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن نية تركيا إجراء عملية تبديل لعدد من المرتزقة السوريين الموالين لها في ليبيا.

وأكد عبد الرحمن في تصريحات صحافية أن نحو 150 مرتزقا سوريا يتحضرون للانتقال إلى ليبيا من تركيا، مشيرا إلى أن ما يجري هو عملية إحلال وإبدال بخروج عدد منهم إلى بلادهم وإحضار أخرين.

ولفت عبد الرحمن إلى انخفاض مرتباتهم إلى 500 دولار أمريكي بعد أن كانت أنقرة تمنحهم نحو 2000 دولار مقابل حراسة النقاط التركية في ليبيا، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد خزانا بشريا من المرتزقة يشاركون في أفغانستان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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