تركيا تجري عملية إحلال وإبدال لمرتزقتها في ليبيا

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن نية تركيا إجراء عملية تبديل لعدد من المرتزقة السوريين الموالين لها في ليبيا.

وأكد عبد الرحمن في تصريحات صحافية أن نحو 150 مرتزقا سوريا يتحضرون للانتقال إلى ليبيا من تركيا، مشيرا إلى أن ما يجري هو عملية إحلال وإبدال بخروج عدد منهم إلى بلادهم وإحضار أخرين.

ولفت عبد الرحمن إلى انخفاض مرتباتهم إلى 500 دولار أمريكي بعد أن كانت أنقرة تمنحهم نحو 2000 دولار مقابل حراسة النقاط التركية في ليبيا، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد خزانا بشريا من المرتزقة يشاركون في أفغانستان.

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