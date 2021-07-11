مساعد وزير الخارجية المصري: ندعم التسوية السياسية الشاملة للأزمة في ليبيا

بدعوة من السفير محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري – مدير إدارة ليبيا – التقى السفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في القاهرة بمقر ديوان وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية السفير محمد أبوبكر يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021.

في مستهل اللقاء رحب السفير محمد أبوبكر بالسفير معربا له عن دعم مصر الكامل قيادة وشعبا للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية وعن استعداد وزارة الخارجية للتعاون غير المحدود مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي عملا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية متمنيا للسفير محمد عبدالعالي النجاح في مهمته كقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة .