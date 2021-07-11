ستجعل كل ليبي يعيد التفكير.. حقيقة مخيفة عن أمن الفضاء الإلكتروني

أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات ITU النسخة الرابعة من مؤشر الأمن السيبراني، التي كشفت عن التزام متزايد في مختلف دول العالم في هذا المجال.

وأكد مؤشر عام 2020 أن البلدان تعمل على تحسين سلامتها الإلكترونية على الرغم من تحديات جائحة Covid-19 والتحول السريع للأنشطة اليومية والخدمات الاجتماعية إلى المجال الرقمي.

ووفقًا للمؤشر فإنه مقارنة بعام 2018 هناك زيادة بنسبة 11% في تحسين الدول مواجهتها للاختراقات السيبرانية، بل إن التقرير يشير إلى أن حوالي نصف دول العالم شكلت فرقًا لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وقد أكد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أنه “في خضم هذه الأوقات الصعبة، فإن الاعتماد غير المسبوق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع المجتمع والاقتصاد والصناعة ، يجعل تأمين الفضاء الإلكتروني وبناء الثقة بين المستخدمين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

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