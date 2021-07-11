«الأرصاد الليبية»: الطقس مستقر على مظعم مناطق البلاد وارتفاع الحرارة اعتباراً من الثلاثاء

يبقي الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا والاعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل،وتسجل الحرارة ارتفاعا تدريجيا من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربى، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

قال “المركز” في بيان، إن مناطق: رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة، ستكون بها السماء صافية ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتحول يوم الثلاثاء شرقية إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 32) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (34 – 39) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع تدريجي يوم الثلاثاء.

أضاف عن مناطق: “الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده”، إنها ستشهد سماء صافية إلى ظهور سحب عابرة ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 32) مْ على الساحل والجبل الأخضر ، ومابين (37 – 38 ) مْ على جالو والجغبوب.

وأوضح أن الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، بها السماء صافية بوجه عام، والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 45) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.