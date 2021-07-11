مصراتة تسجل 845 إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة الأزمة والاستجابة لجائحة «كورونا» في مصراتة، الأحد، اكتشاف 845 إصابة جديدة بالفيروس في المدينة.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى إجراء 1582 مسحة على حالات مشتبهة بالإصابة بمركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام.

ووفق آخر حصيلة أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ارتفع إجمالي إصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في ليبيا في مارس 2020، إلى 204 آلاف و90 حالة بينها 180 ألفًا و860 شفاءً، و19 ألفًا و990 نشطة، و3240 وفاة، فيما بلغ عدد المطعّمين ضد الوباء 425 ألفًا و119 شخصًا.

وتأتي الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات في وقت أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل، دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء، وعزى الارتفاع في الحالات إلى انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار.

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