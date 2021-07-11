محتجون يغلقون الطريق المؤدية إلى ميناءي الحريقة والبريقة

مراسل 218: محتجون من خريجي الجامعات يغلقون الطريق المؤدية إلى ميناءي الحريقة والبريقة احتجاجا على عدم تعيينهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط

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