محتجون يغلقون الطريق المؤدية إلى ميناءي الحريقة والبريقة

مراسل 218: محتجون من خريجي الجامعات يغلقون الطريق المؤدية إلى ميناءي الحريقة والبريقة احتجاجا على عدم تعيينهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مراسل 218: محتجون من خريجي الجامعات يغلقون الطريق المؤدية إلى ميناءي الحريقة والبريقة احتجاجا على عدم تعيينهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أستهتار وتهور من فئة قد تكون مظلومة ولكن ليس بهذا الشكل يكون الاحتجاج….هذا تخلف…واعتداء …يجب ان تقوم الاجهزة المختصة بالقبض عليهم والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة حتي يكونوا عبرة لغيرهم…تخلف وتهور واستهتار ….لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
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