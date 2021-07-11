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محتجون يغلقون الطريق المؤدية إلى ميناءي الحريقة والبريقة

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مراسل 218: محتجون من خريجي الجامعات يغلقون الطريق المؤدية إلى ميناءي الحريقة والبريقة احتجاجا على عدم تعيينهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أستهتار وتهور من فئة قد تكون مظلومة ولكن ليس بهذا الشكل يكون الاحتجاج….هذا تخلف…واعتداء …يجب ان تقوم الاجهزة المختصة بالقبض عليهم والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة حتي يكونوا عبرة لغيرهم…تخلف وتهور واستهتار ….لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

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