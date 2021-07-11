بحضور «الطرمال».. ليبيا تتسلم رسميا رئاسة منظمة المرأة العربية

تسلمت ليبيا، اليوم الأحد، رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، من الجمهورية اللبنانية والتي تستمر دورتها لمدة عامين.

وشهد مقر منظمة المرأة العربية بالقاهرة مراسم انتقال رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة من لبنان إلى ليبيا، في احتفالية حضرها وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

حضر مراسم الاحتفال السفير صالح الشماخى، المندوب المكلف لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، والمستشارة رحاب أبو زيد القائمة بالأعمال بسفارة لبنان بالقاهرة.

يشار إلى أن رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة تنتقل بالتناوب بين الدول الأعضاء وفق الترتيب الأبجدي المُعتمد بجامعة الدول العربية وتكون مدة الرئاسة للمجلس الأعلى عامين، ويتكون من السيدات الأول للدول الأعضاء بالمنظمة أو من ينوب عنهن.