المقريف يبحث مشاريع أجدابيا في ميزانية 2021

بحث وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، مقترحات الميزانيه العام 2021 لمشاريع بلدية أجدابيا خلال لقاء مع عميد بلدية اجدابيا امبارك المنفي ومراقبي المراقبات ومديري المكاتب والشركات والأجهزة بالبلدية.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، تحدث المقريف السبت عن استعداده للتنسيق مع كافة الوزارات ومسؤولي البلدية لتسهيل وصولهم واجتماعهم مع وزرائهم، وقال «عقدت عدة اجتماعات وتواصلت مع عدة وزارات كخطوة استباقية لهذا الإجتماع حتى نتمكن من تقديم شئ يذكر لهذه المدينة». وأضاف «سأقدم كل مافي وسعي في توطين المشاريع المهمة في ميزانية هذا العام بعد اعداد مقترحاتكم المستوفية الشروط الفنيه دون أي نقص خلال هذا الأسبوع».

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وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة إعداد المقترحات الخاصة بمشاريع بلدية اجدابيا على أن لاتتجاوز أسبوع من تاريخه، وإحالة كافة المشاريع والمختنقات مستوفية الشروط واخطار البلدية بصورة منها، ومتابعة المشاريع المتعثرة في الوزارات وعلى رأسها مشروع الطريق الدائري ومشاريع قطاع الصحة.

كما جرى التأكيد على توطين المشاريع الصناعية حسب طبيعة الموارد الطبيعة واحتياجات البلدية، وتأكيد الاهتمام بالمواقع والمباني الأثرية، والسعي لفصل كافة الإدارات والشركات المركزية وفتح مكاتب لها في بلدية اجدابيا بدعم من السيد معالي وزير التعليم، وتوفير أراضي ومواقع للمشاريع وعلى رأسها مشروع الميناء، وتحديث منظومة الباتحثين عن العمل لتقديمها للحكومة، وفتح مكتب للخدمة المدنية بالبلدية.

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