“صبراتة” تواجه موجة كورونا الخطيرة بالإغلاق وإيقاف الدراسة

عقد في مقر المجلس البلدي صبراتة اجتماع تقابلي بين المجلس البلدي ومديري القطاعات الخدمية والصحية والأمنية ومدير مركز العزل وعدد من المسؤولين بالقطاع الصحي.

المجتمعون ناقشوا ملف انتشار فيروس كورونا في المدينة والاستعدادات لهذه الجائحة، واتفقوا على جملة من التدابير الوقائية والأمنية داخل المدينة.

ومن بين التدابير التي تم الاتفاق عليها: فرض حظر التجوال من الساعة 8 مساء حتى الـ6 صباحا والإغلاق التام لكافة المحلات التجارية والسوق الشعبية بالعلالقة باستثناء سوق المواشي إضافة إلى إيقاف الدراسة واستمرار الامتحانات لسنوات النقل.

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