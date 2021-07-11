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أرقام كورونا في ليبيا تشير إلى تدهور وشيك للوضع الوبائي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا ليوم السبت.

وأظهر التقرير أن المركز تسلم (7458) عينة من 20 مختبرا موزعين بين مختلف مناطق البلاد.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR أظهرت النتائج وجود (4604) عينات سالبة، إضافة إلى (2854) عينة موجبة، بينها 1776 حالة جديدة، و1078 مخالطة، لتبلغ نسبة الحالات الموجبة (38.2%) .

وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي في المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل (376) حالة شفاء، إضافة إلى 8 حالات وفاة.

وتشير الإحصاءات العامة إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 204090 حالة، بينما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 19990، فيما بلغ عدد المتعافين 180860 والوفيات 3240.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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