طقس ليبيا على موعد مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.

وبحسب الملخص العام للأحوال الجوية، فإن الطقس سيبقى مستقرا على معظم مناطق ليبيا مع اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل، فيما تسجل الحرارة ارتفاعا تدريجيا من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي تفاصيل التوقعات الجوية على مختلف مناطق البلاد:

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

• الطقس: السماء صافية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول يوم الثلاثاء إلى شرقية وجنوبية شرقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (34 – 39) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاعا تدريجيا يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

• الطقس: السماء صافية مع ظهور سحب عابرة، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على الساحل والجبل الأخضر، وما بين (37 – 38 ) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: السماء صافية بوجه عام.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ وتسجل انخفاضا بسيطا يوم غد.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (38 – 41) مْ.

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