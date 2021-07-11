70 إصابة بـ«كورونا» في بني وليد.. والدعوة لفتح مركز العزل بأسرع وقت

أعلنت لجنة الطوارى الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد تسجيل 70 حالة موجبة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد بالمدينة من إجمالي 120 عينة سحبها فرق التقصي والأستجابة السريعة أمس السبت.

وأشار الناطق الإعلامي باسم اللجنة محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط » إللاى تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بالفيروس في بني وليد يوم الجمعة الماضي»، داعيا المواطنين إلى ضرورة أتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والإلتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

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من جهته اوضح رئيس اللجنة الإستشارية ببلدية بني وليد ، الدكتور أحمد الزيادي ، أن تسجيل 70 حالة في يوم واحد في المدينة يستوجب من الجميع الابتعاد عن أي أماكن التجمعات مثل المناسبات الاجتماعية وغيرها، وضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل. وشدد أن هذه المرحلة تتطلب فتح مركز العزل بأسرع وقت ممكن، مؤكدا إن الجميع اليوم في مرحلة مواجهة الإصابات ومرحلة العلاج مع مرحلة الوقاية.

وقررت عدد من البلديات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة لوباء «كورونا». وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2854 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 376 حالة شفاء، و8 حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.

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