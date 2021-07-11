وزارة الصناعة: تحديث قانون المحاجر للاستثمار بالموارد المعدنية

دعا وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي المؤسسة الوطنية للتعدين إلى فتح آفاق الاستثمار في مجال التعدين جاء ذلك خلال اجتماع مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين أحمد أبو عراج ومدير إدارة الموارد المعدنية بالوزارة. وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس، ناقش الاجتماع البدء في إعداد مشروع تحديث قانون المحاجر 1971، بما يتماشى مع الدخول في مجال الاستثمار بالموارد المعدنية.

كما تقرر تشكيل لجنتين تعملان تحت إشراف وكيل الوزارة تختص الأولى بالاعداد لعقد مؤتمر ومعرض مصاحب للثروات المعدنية في ليبيا و ذلك بمدينة طرابلس. وتختص اللجنة الثانية بالتحضير لإعداد ورشة عمل تشارك فيها عدة جهات بالدولة الليبية معنية بالإستثمار في الثروات المعدنية، وذلك خلال الفترة القريبة القادمة بمدينة دار السلام طبرق.

وخلص الاجتماع إلى وضع آليات لضبط العمل و ضمان أنسيابه و سيره بالشكل الصحيح، إضافة إلى الاتفاق على كيفية اعداد التقارير الدورية الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية، وفقا لنماذج أعدت بالخصوص.

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