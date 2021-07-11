المريمي: جلسة لمناقشة “الميزانية” وانتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب غداً

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن جلسة النواب ستعقد غدا في طبرق بحضور رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، والدعوة وُجّهت للنواب بعد تعليق الجلسة السابقة مباشرة.

أضاف “المريمي” في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الجلسة ستناقش موضوع الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي وما توصلت إليه مع اللجنة الوزارية.

وأشار إلى أنه من ضمن بنود جلسة النواب: مناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها، وقد يتطرّق النقاش إلى موضوع المناصب السيادية الموجود في الجلسات السابقة ضمن بنود جدول أعمال النواب

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