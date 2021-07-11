بعد حصيلة قياسية لإصابات كورونا.. الدبيبة يعلن إغلاق المقاهي ومنع إقامة المآتم والأفراح وتقليص ساعات العمل

ليبيا – قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

الدبيبة وفي قراره رقم “179” والذي تلقت المرصد نسخة منه أعلن إغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية،ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي لمدة أسبوعين، مع السماح بخدمة التوصيل للمطاعم.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تقيد الأسواق العامة و الشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة بالتزام بضوابط الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وطالب الدبيبة بتولي وزارة الداخلية والدفاع ومأمور الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارت والبلديات.

ونصت المادة الرابعة على أن كل من يخالف هذا القرار تنفذ بحقه النصوص الواردة بالمادة رقم “87” من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر لعام 1955 بشأن حالة الطوارئ والمادة رقم ” 467″ من قانون العقوبات والمادة “136” من القانون رقم “106” لسنة 1973.

وطالب رئيس حكومة الوحدة في قراره رقم ” 178″ كافة الوزارت والهيئات و المؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة مافي حكمها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالإلتزام بحضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل بالإضافة إلى تحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهراً .

الدبيبة نوه في المادة الثانية من القرار إلى ضرورة إلتزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي ، مطالباً الجهات المختصة العمل بالقرار من تاريخ صدوره .

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