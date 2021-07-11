الدبيبة يصدر قرارا باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ونص القرار على القفل وبشكل كامل ولمدة أسبوعين للمقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، واستخدام وسائل النقل الجماعي، مع السماح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل.

كما نص القرار على ضرورة تقيد الأسواق العامة والشعبية والمحال التجارية بضوابط الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة، وأن تتولى وزارتا الداخلية والدفاع ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.

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