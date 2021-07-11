بلدية كاباو تعقد اجتماعًا طارئًا لمواجهة تفشي وباء كورونا

عقد عميد بلدية كاباو، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئًا بمقر المجلس البلدي مع جهاز الحرس البلدي بالبلدية.

وبحسب البيان الصادر عن بلدية كاباو، فإن الاجتماع الطارئ عقد بخصوص أخر استعدادات التي وضعتها البلدية للتطورات الأخيرة لجائحة كورونا، والتي من بينها الترتيبات الخاصة بالأماكن العامة والمحلات التجارية، والأسواق العامة والعمالة الوافدة في البلدية.

وتم في الاجتماع، الاطلاع على الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا ومناقشة أوجه التعاون بين المجلس البلدي وجهاز الحرس البلدي، وكيفية تطوير هذه الإجراءات وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع استعداد للاجتماع الموسع الذي سيعقد يوم الغد مع الجهات المختصة بخصوص الترتيبات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الجائحة في البلدية، واستعدادات مركز العزل والمرافق الصحية للوقاية من الجائحة وزيادة تعزيز برنامج الرصد والتقصي.