الدبيبة يوجه بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر الدبيبة القرار رقم 178 لسنة 2021، والذي شدد على أن تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمها باتخاذ كافة التندابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كما تلتزم لمدة أسبوعين بتقليص نسبة الموظفين 25% وتحديد ساعات الدوام الرسمي من التاسعة صباحا إلى الواحدة مساء وإلزام الموظفين بارتداء الكمامة.

كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 179، ونص على غلق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، وكذلك منع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.