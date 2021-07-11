مكافحة الأمراض: مصراتة تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن مدينة مصراتة سجلت أعلى إصابات يومية والتي بلغت 119 حالة جديدة وعدد 727 حالة مخالطة من إجمالي 2854 حالة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في طرابلس تسجيل 595 حالة جديدة و143 حالة مخالطة وفي بنغازي سجلت 5 حالات جديدة وفي جنزور سجلت 44 حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 331 حالة جديدة وفي الرجبان سجلت 4 حالات جديدة وفي زليتن سجلت 108 حالة جديدة و65 حالة مخالطة وفي الماية سجلت 12 حالة جديدة وفي سبها سجلت 19 حالة جديدة و8 حالات مخالطة وفي الشاطئ سجلت حالتين جديدتين وفي وادي عتبه سجلت 15 حالة جديدة وفي زويلة والعامرية ودرج والقبة وسرت سجلت حالة جديدة وفي يفرن سجلت 4 حالات جديدة وفي القره بوللي سجلت 7 حالات جديدة وفي غريان سجلت حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 200 حالة جديدة و 110 حالة مخالطة وفي الخمس سجلت 28 حالة جديدة وفي السبيعة سجلت 4 حالات جديدة وفي ترهونة سجلت 7 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي بني وليد سجلت 80 حالة جديدة وفي صبراته سجلت 15 حالة جديدة وفي الزنتان سجلت 16 حالة مخالطة وفي الجفرة سجلت 27 حالة جديدة وفي الجميل سجلت 23 حالة جديدة وفي الحوامد سجلت 10 حالة جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 5 حالات جديدة وفي زلطن سجلت 39 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي وازن سجلت حالتين جديدتين وفي الحرابة ورقدالين سجلت حالتين مخالطتين وفي زواره سجلت 39 حالة جديدة وفي المنشية الجميل سجلت 6 حالات جديدة.