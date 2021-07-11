المنفي يوجه باتخاذ تدابير وقائية بالمنافذ لمواجهة كورونا

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه وزير الصحة علي الزناتي بضرورة باتخاذ التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ لمواجهة فيروس كورونا، ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، لمجابهة الجائحة، والتأكيد على توعية المواطنين بمخاطرها.

وشدد المنفي اليوم الأحد على أن المجلس الرئاسي يقف بجانب وزارة الصحة، مشيراً لمخاطبته رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتعليمات مشددة وعاجلة بضرورة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في تونس، وتنفيذ حلول عاجلة لضمان عودتهم إلى ليبيا بأسرع وقت، بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشار فايروس “كورونا” في البلاد.

من جانبه أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن الوزارة مستعدة للتصدي لهذه الجائحة، وأنها وضعت خطة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفيروس، والالتزام بأخذ اللقاح المحدد من المراكز الصحية والتسجيل في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبحث اللقاء سُبل مكافحة جائحة كورونا، وتسخير كافة الإمكانات للتصدي لها، من خلال دعم المراكز والمرافق الصحية في ربوع الوطن كافة.