بسبب ازدياد الإصابات بكورونا.. بلدية صبراتة تقرر الإغلاق الجزئي وإيقاف الدراسة

ليبيا – قررت بلدية صبراتة أمس السبت اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والاحترازية، عقب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدن القريبة من البلدية.

البلدية أعلنت في بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي إيقاف العمل بشكل جزئي بالأسواق والمحال التجارية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، مع التزام أصحاب المحالّ بشروط السلامة.

كما قررت إيقاف الدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، باستثناء من لديه امتحانات هذا الأسبوع، على أن توقف الدراسة حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى قفل المصايف والمنتزهات والحدائق العامة حتى إشعار آخر.

وشملت القرارات قفل أقسام السوق الشعبي باستثناء قسم سوق المواشي، مع التشديد على الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة ومنع الجلوس بالمقاهي أثناء ساعات الحظر، وقفل صالات الأفراح وصالات الرياضة وصالات الحلاقة الرجالية والنسائية حتى إشعار آخر.

وتضمنت قرارات البلدية قفل مراكز تحفيظ القرآن الكريم حتى إشعار آخر، وفتح جميع المساجد لصلاة العيد، مع الالتزام بشروط السلامة العامة.

وطالبت البلدية بقيام وسائل الإعلام بحملات التوعية لتجنب انتشار الجائحة، داعيةً خطباء المساجد إلى المساهمة في نشر الوعي وإجراءات الوقاية من هذه الجائحة.

بلدية صبراتة طالبت المواطنين التزام التباعد، منوهة بأن العمل بقرارات القفل من يوم غدٍ الإثنين.

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