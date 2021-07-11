وقفة احتجاجية بميناء الحريقة النفطي لإقالة مصطفى صنع الله

اصدر موظفو ميناء الحريقة النفطي بياناً طالبوا فيه كلا من مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ووزير النفط والغاز بإقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله.

وقال البيان، نستغيث بكم ونخاطب فيكم كل ذرة وطنية لديكم أن تغيثونا وتغيثوا الوطن من المدعو مصطفى صنع الله الرئيس غير الشرعي للمؤسسة الوطنية للنفط الذي لايزال يواصل عبثه بالقطاع وبنيته التحتية ومرافقة الحيوية وحيث أنه لم يقم طيلة فترة السنين العجاف التي ترأس فيها المؤسسة بذلك التكليف الغير الشرعي بأي رفع من أداء الحقول والموانئ أو دعم للمستخدمين ورفع من معنوياتهم، اللهم إلا تسليط آلته الإعلامية الخبيثة وإيهامه للجميع بأنه الشخصية الوطنية الوحيدة في القطاع وطمسه لكل شخصية وطنية بالقطاع ومحاربته لكل محاولة للرفع من مستوى الأداء ومن يحاول القيام بها وكذلك خروجه علينا ليل نهار برفقة سفراء دول أجنبية ونخص بالذكر السفير الأمريكي والسفير الإنجليزي واستجداء دعمهم بما يقدمه لهم من تسهيلات وامتيازات في تصدير النفط على حساب هذا الشعب المنكوب والإمعان في اذلالة والاستهانة به وبالحكومة ووزارة النفط وعدم الالتفات إلى إي شرعية قائمة واحتكار القطاع على فئة معينة دون بقية قطاعات الشعب الكادحة.

وأضاف البيان، : عليه فإننا بهذا البيان وهذه الوقفة الاحتجاجية نأمل منكم الإسراع على إقالة هذا المجلس المشئوم والعمل على استبداله بشخصيات وطنية ذات خبرة بالقطاع وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه بهذا المرفق الحيوي الهام والمصدر الوحيد لقوت الليبيين فإننا قد نضطر إسفين إلى إيقاف تصدير النفط لحين قدوم مجلس إدارة وطني وقادر على إدارة القطاع بوطنية واقتدار.

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