مستشفى بني وليد يطالب المواطين بإرجاع أسطوانات الأكسجين المستعارة

وجه مستشفى بني وليد العام، اليوم الأحد، نداء إلى كافة المواطنين الذين قاموا باستعارة أسطوانات أكسجين من المستشفى بضرورة إرجاعها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن هذا النداء جاء نتيحة لنقص أسطوانات الأكسجين ولحاجة المصابين بفيروس كورونا لها بعد ارتفاع حالات الإصابة داخل المدينة.

وأضاف التوبجر أن مستشفى بني وليد العام «لم يعد يملك كمية كافية من الأسطوانات ليتم استبدالها أو استعارتها للمواطنين في ظل الظروف الصحية الراهنة».

– 70 إصابة بـ«كورونا» في بني وليد.. والدعوة لفتح مركز العزل بأسرع وقت

وأعلنت لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم، تسجيل 70 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في المدينة من إجمالي 120 عينة سحبتها فرق التقصي والاستجابة السريعة أمس، السبت.

وعلى ذلك، دعا رئيس اللجنة الاستشارية ببلدية بني وليد، الدكتور أحمد الزيادي، أمس السبت، المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن أي أماكن للتجمعات مثل المناسبات الاجتماعية وغيرها، وضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، مؤكدًا أن الجميع اليوم في مرحلة مواجهة الإصابات ومرحلة العلاج مع مرحلة الوقاية.

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