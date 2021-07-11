تعرف على القرارات الجديدة للحكومة لمواجهة كورونا

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه قرارا يقضي باتخاذ تدابير لمجابهة فيروس كورونا.

ويقضي القرار رقم 178 لسنة 2021 بأن تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمهما باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كما تلتزم ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد بحضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل وتحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا وإلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي.