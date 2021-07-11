مركز الأمراض سبها يهيب بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس

أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بمديري المؤسسات التعليمية بضرورة تطبيق أقصى درجات الحذر والحيطة داخل المؤسسات التعليمية.

مشيرا إلى ضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وذلك نتيجة تسجيل إصابات جديدة داخل المدارس.

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