المشري يتابع مع الدبيبة أداء الحكومة والصعوبات التي تواجهه في ظل عدم اعتماد الميزانية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في لقاء «خصص لمتابعة أداء الحكومة، والتعرف على الصعوبات التي تواجهه في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتنتظر حكومة الوحدة الوطنية إقرار قانون الميزانية العام للدولة للعام 2021 من مجلس النواب الذي حدد جلسة الاثنين المقبل موعدا لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وقدمته للمجلس قبل أسابيع لمناقشته وإصداره.

– جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة

– رئيس لجنة التخطيط بـ«النواب» يوضح خطة المجلس حال رفض ميزانية الحكومة في جلسة الإثنين المقبل

– «الميزانية» و«توحيد الرواتب» في مشاورات «مالية النواب» مع اللجنة الوزارية

وتأخر إقرار قانون الميزانية العامة من قبل مجلس النواب بسبب خلافات حول بنود الميزانية مع الحكومة التي تتمسك برقمها المقترح 93 مليار دينار، في مقابل سعي عدد من النواب إلى تمرير «مشروط» بعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية، وقرابة الأربعة أشهر على تسلم السلطة التنفيذية مهامها.

وأثر التأخير في إقرار الميزانية العامة على معالجة مشاكل يعاني منها قطاع واسع من المواطنين، في ظل أزمة ثلاثية تتمثل في مواجهة جائحة «كورونا» ونقص السيولة النقدية في المصارف، وانقطاع التيار الكهربائي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا