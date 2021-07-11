العربي الورفلي: إعداد مجلس النواب “قانون انتخاب الرئيس” خطوة إيجابية طال انتظارها

قال المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي، إن قانون انتخاب الرئيس الذي يعكف مجلس النواب على العمل عليه، هو عبارة عن بنود أساسية ونصوص مهمة لتنظيم عملية الانتخابات، من حيث الآلية والمسميات وتنظيم الدوائر؛ أي تنظيم الاستحقاق الدستوري منذ بدايته وحتى نهايته، مشيرًا إلى أن إصداره يكون من اختصاص مجلس النواب.

ووصف الورفلي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إعداد مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس، بـ”الخطوة الإيجابية” التي طال انتظارها من الشعب الليبي الذي أجمع اليوم على كلمة واحدة، وهي الدفع نحو إجراء الانتخابات، لإنهاء كل الأجسام السياسية الموجودة والتي جاءت بطرق قال عنها إنها “ملتوية”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن هناك تأييدًا شعبيًا لقرار مجلس النواب، معبرًا عن أمنياته أن يخرج القانون بشكل مختلف عن القانون الذي سبقه، والذي أصدره المجلس الانتقالي سنة 2011، وجاء بصياغة “إخوانية صرفة”، عبر إقراره نظام القوائم.

وأوضح الورفلي أن خطوة البرلمان لا تتعارض مع ملتقى الحوار الليبي الذي فشل في إرساء القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الليبيين يأملون أن يكون هذا القانون منظمًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية.