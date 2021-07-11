الدبيبة: ناقشت مع المشري الصعوبات التي تواجهنا في ظل عدم اعتماد الميزانية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء، مع رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري.

وبحسب بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، فإن الاجتماع خُصص لمتابعة أداء الحكومة، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة.

ودعا خالد المشري، في خطاب رسمي، الجمعة الماضي، رؤساء 4 هيئات مالية ورقابية للاجتماع اليوم الأحد؛ لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية، على حد زعمه.

وبحسب الخطاب الموجه، دعا المشري، محافظ ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديون المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للاجتماع لمناقشة تداعيات عدم اعتماد الميزانية.

وقال المشري، في خطابه:” ندعوكم للاجتماع معنا يوم الأحد المقبل بمقر المجلس الأعلى للدولة بفندق المهاري، وذلك لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية، وزيادة حدة الصرف خارج الميزانية من قبل رئاسة الحكومة.