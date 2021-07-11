الجّميل تواجه نقصًا في إسطوانات الأكسجين بمركز العزل الصحي

تقرير 218

يشتكي القائمون على مركز العزل الصحي الجميل من نقص في إسطوانات الأكسجين التي يحتاجها مرضى فيروس كورونا.

لن تكفي إسطوانات الأكسجين هذه والموجودة في مركز العزل الصحي في مدينة الجميل المرضى، إذا ما ازداد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا .. فالمركز يعمل بطاقات محدودة في ظل تفشي الفيروس.

مدينة الجميل التي يزيد سكانها على المئة ألف نسمة تعيش تخوفا آخر يضعه القائمون على القطاع الصحي في المدينة نصب أعينهم فالسعة السريرية للمركز قليلة جدا مقارنة بعدد السكان.

مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا والتخوف من دخول السلالة الجديدة للفيروس إلى البلاد يطالب المسؤولون في المركز الصحي وزارة الصحة بتوفير كافة الإمكانات لهم كي يقوموا بدورهم في الحد من انتشار الفيروس.

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