«الزناتي» يبحث مع خبراء فرنسيين تعزيز التعاون في علاج الأورام وزراعة نخاع العظم للأطفال

بحث وزير الصحة الدكتور «علي الزناتي» مع خبراء فرنسيين، سبل تعزيز التعاون في مجال علاج الأورام وزراعة نخاع العظم لدى الأطفال.

وسلّم الخبراء، وزير الصحة، مسوّدة اتفاقية تعاون لعلاج حالات الأطفال المستعصية، للإطلاع عليها ودراستها، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

وكان الخبراء الفرنسيون قد زاروا مستشفى «طرابلس الجامعي» الخميس الماضي، بدعوة من وزارة الصحة، للتباحث مع المسؤولين عن علاج الأطفال بأقسام الأورام.

من جانبه، ذكر مدير مستشفى «طرابلس الجامعي» «نبيل العجيلي» أنه بحث مع الفريق الطبي ترتيبات علاج حالات نخاع العظم، إلى جانب تدريب العاملين الصحيين.

وتأتي زيارة الخبراء إلى ليبيا، تنفيذًا لاتفاقيات التعاون الصحي المبرمة بين ليبيا وفرنسا والمتوقفة منذ عام 2011، والتي تم التأكيد على إعادة تفعيلها، خلال المباحثات التي جرت مع مسؤولين فرنسيين أثناء الزيارة الرسمية التي أداها رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» إلى فرنسا.

وكانت ليبيا قد وقعت عام 2007 اتفاقيات تعاون صحي مع فرنسا، تتولى بموجبها عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في مجال إدارة المستشفيات، توفير خدمات الإدارة المتكاملة لعدد من المراكز الطبية في ليبيا، إلى جانب توقيع اتفاقيات أخرى تقضي بأن تتولى فرق من الجراحين الفرنسيين إجراء جراحات كبرى داخل المستشفيات الليبية.

وبحث وزير الصحة الدكتور «علي الزناتي»، مع ممثلين عن شركة «دينوس» الفرنسية، في الـ17 من يونيو الماضي، توفير خدمات الإدارة المتكاملة لمركز «بنغازي الطبي» في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الصحي المبرمة بين ليبيا وفرنسا.