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اللواء سحبان: قبيلة ورفلة من ركائز المصالحة والاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أجرى اللواء المبروك سحبان، زيارة لمشائخ و أعيان قبيلة ورفلة في مدينة سبها، مساء السبت.

وخلال اللقاء أشاد  اللواء المبروك سحبان على الدور الكبير و البارز لقبيلة ورفلة في سبها و حلحلتها لعدة قضايا في المنطقة، مضيفاً: “أن هذه القبيلة العريقة من ركائز المصالحة و الاستقرار في ليبيا والتاريخ يشهد على ذلك”.

وقال مشائخ القبيلة، خلال اللقاء العديد من الكلمات والثناء على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في مدينة سبها خاصة و المنطقة الجنوبية عامة و الدور الكبير في المصالحة و لم الشمل الذي تقوم به قبيلة ورفلة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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