الخدمات الصحية طرابلس تطالب بإعطاء لقاح كورونا لفئتين على وجه السرعة

طالبت إدارة الخدمات الصحية طرابلس، التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مدارء المرافق الطبيبة، بضرورة إعطاء لقاح فيروس كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حتى وإن لم يكونوا مسجلين بالمنظومة.

وقال توجيه صادر عن إدارة الخدمات الصحية: “مدراء المرافق، نظرا لما تقتضيه الضرورة والوضع الراهن لمواجهة فيروس كورونا، يطلب منكم إعطاء لقاح كورونا للمواطنين كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، حتى وإن لم يتم تسجيلهم بالمنظومة”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أصدر بيانه اليومي المتعلق بمستجدات الأوضاع لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم تسجيل 2854 حالة إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى شفاء 376 شخصا ووفاة 8 حالات جراء الإصابة بالفيروس.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

