مركز مكافحة الأمراض: الوضع الوبائي مقلق وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عماد نجومة إن حصيلة الإصابات الموجبة التي نشرت اليوم الأحد هي نتيجة اختبارات يومين متتاليين، وعليه يصنّف الوضع في المستوى الأول إلى حدّ الآن.

نجومة وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، أوضح أن معدّل الإصابة اليوم تقريبًا 1400، بينما كانت قبل يومين 1700 إصابة.

ونوه إلى أن الوضع الوبائي مقلق، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف: “لدينا لجنة علمية تواصل اجتماعاتها يوميًا وتتابع الوضع من كثب، وستوصي بالحظر إذا رأت أن الوضع الوبائي يستحق”.

نجومة لفت إلى أن نسبة الوفيات ما زالت عادية رغم أنها غير مسجلة رسميًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية