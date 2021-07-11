الخارجية المصرية: ندعم التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية

أكدت وزارة الخارجية المصرية دعمها للتسوية السياسية الشاملة للازمة الليبية واستعدادها للتعاون مع نظيرتها الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة محمد عبدالعالي مصباح مع مساعد وزير الخارجية المصري – مدير إدارة ليبيا محمد أبوبكر بديوان وزارة الخارجية المصرية بحسب السفارة الليبية في القاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وأعرب أبوبكر عن دعم مصر الكامل للتسوية السياسية الشاملة للازمة الليبية وعن استعداد وزارة الخارجية للتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي عملا بتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متمنيا للسفير النجاح في مهمته كقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة .