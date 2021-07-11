خلال لقاءات مع مديري أمن أوباري وتراغن والقطرون..وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، اليوم الأحد، اجتماعا مع عضو مجلس النواب ومدير أمن أوباري ومديري أمن تراغن والقطرون الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية والمشاكل التي توجه سير العمل بهذه المديريات.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع العميد خالد مازن مع مدير أمن تراغن العميد الساعدي أبوكليش ومدير أمن القطرون العقيد محمد إبراهيم اردي جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية داخل المنطقتين واستعراض المشاكل التي تواجه مديريتي الأمن بهما وتذليلها لانجاح سير العمل الأمني.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الأمنية بمناطق الجنوب خصوصاً منطقة القطرون، بالإضافة إلى من المواضيع التي تهم مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية.

أما اجتماع وزير الداخلية مع عضوي مجلس عبدالقادر حسن يحيى وعبدالسلام المرابط بحضور مدير أمن أوباري العقيد علي عبيد، فقالت الوزارة إنه ناقش عدد من المواضيع الأمنية والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية وعلى كامل التراب الليبي.

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