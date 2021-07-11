الشحومي: تقرير مراجعة حسابات المصرف المركزي يجب أن يؤسس لفتح المقاصة المحلية

ليبيا – قال المحلل المالي سليمان الشحومي إن تقرير شركة “ديلويت” الإنكليزية المتعلق بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بشقيه في طرابلس والبيضاء الذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة يجب أن يؤسس لتوحيد إدارة المصرف المركزي وعملياته.

الشحومي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت، رأى أن التقرير يجب أن يؤسس لعودة العمل باللجان الفنية بالمصرف المركزي المتخصصة، وفتح المقاصة المحلية، وإعادة ضبط النظام المصرفي القائم والتنظيم الشامل للقطاع بما يخلق الاستقرار النقدي ويحفز على تنمية الاقتصاد الليبي.

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