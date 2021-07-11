بلدية كاباو تبحث تداعيات “كورونا” والاستعدادات لاحتواء الوباء

عقد عميد بلدية كاباو اليوم الأحد، اجتماعا بمقر المجلس البلدي مع جهاز الحرس البلدي بالبلدية وعدد من المسؤولين بالبلدية.

وناقش الاجتماع، داعيات انتشار فيروس كورونا فى المنطقة الغربية وخصوصا المناطق المجاورة للبلدية.

وبحث الاجتماع، الاستعدادات التي وضعتها البلدية للتطورات الأخيرة لجائحة كورونا، والتي من بينها الترتيبات الاحترازية الخاصة التي يجب اتخاذها بالأسواق والمحلات التجارية، وتواجد العمالة الوافدة.

وهذا الاجتماع، يسبق الاجتماع الذي سيعقد الاثنين بخصوص وضع الترتيبات التنسيقية بين كل القطاعات في البلدية، وتوفير الإمكانيات خاصة لمركز العزل وتعزيز برنامج الرصد والتقصي.

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