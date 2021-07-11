محمد قشوط: الدبيبة يدرك خطورة إقرار الترتيبات المالية بعيدا عن البرلمان

قال الباحث السياسي محمد قشوط، إن هناك أصوات دعت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى اللجوء للترتيبات المالية بشأن الميزانية، أي التصرف بعيدا عن مجلس النواب.

وحذر قشوط في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، من هذه الأصوات، قائلا إنها تسعى إلى “تخريب المسار السياسي عبر تلك الدعوة، والتحريض على إقرار الترتيبات المالية بعيدا عن البرلمان، كما كان يفعل رئيس حكومة الوفاق المنحلة فايز السراج”.

واستدرك المحلل السياسي بأن الدبيبة “يدرك مخاطر الأمر”، مشيرا إلى أنه “لو استمع لهذه الأصوات فستعود البلاد إلى الصراع والتمترس خلف السلاح، وستظهر سلطات تنفيذية مختلفة في أنحاء البلاد، كما ستفقد تلك الخطوة الحكومة الاعتراف الدولي، أو ينقسم حولها الدول”.

ولفت قشوط إلى أن “رئيس الحكومة وصل بالفعل لتوافقات، منها ما يتعلق بالميزانية المخصصة للجيش الليبي، وإن لم يحبذ الإفصاح عن الأمر تجنبا لرد فعل المليشيات في المنطقة الغربية”، مرجحا أنه مازال مطروحا أن يقر المجلس الميزانية المقدمة من الحكومة خلال جلسة الاثنين.

ووجه المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق دعوة لكافة أعضاء المجلس لجلسة غد الإثنين، للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.